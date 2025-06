Sellel reisilennukil pole ühtki akent – aga tõesti, milleks need?

Phantom 3500 on luksuslennuk, mis mahutab umbes neli või enam reisijat. Otto Aviationi eesmärk on teenindada erinevaid nõudmisi. Nagu kõikide lennukitootjate puhul, modelleerib ja arendab Otto strateegiliselt lennukite perekonda, et pakkuda neid turule, selgitas ta. Need perekonna simulatsioonid hõlmavad suuremaid ja väiksemaid lennukimudeleid kui Phantom 3500. Celera 500-le tuginedes Phantom 3500 ei ole Otto Aviationi esimene ebatavaline lennukidisain. Ettevõte pälvis varem tähelepanu oma peaaegu tsepeliinilaadse Celera 500-ga. See 2020. aastal esitletud lennuk läbis ulatuslikud lennutestid. Otto on sellest disainist õppetunde võtnud ja rakendanud neid Phantom 3500 puhul. Drennani sõnul võimaldas Celera 500 neil täiustada loomuliku laminaarse voolu ja selle ülemineku turbulentseks vooluks mõõtmist operatiivselt oluliste lennumissioonide ajal.

Lennunduse tulevik

Otto Aviation on üks mitmest ettevõttest, mis soovib uuenduslike tehnoloogiate abil kommertslennureiside heitkoguseid drastiliselt vähendada. See tähendab, et kui see lõpuks hakkab kommertskliente vedama, võib see siseneda kliente täis turule. Boom Supersonic, näiteks, soovib oma Overture lennukiga uuesti kasutusele võtta kommertsiaalsed ülehelikiirusega lennukid. Ettevõte on pühendunud säästvate lennukikütuste kasutamisele. LTA Research, seevastu, taaselustab veelgi vanemat tehnoloogiat. Ettevõtte eesmärk on lennutada kommertsreisijaid oma Pathfinder 1 õhulaevaga. Drennani sõnul toob see kaasa lihtsalt rohkem valikuvõimalusi üha nõudlikumatele lennureisijatele. Ülehelikiirusega lend, dirižaablilend ja transooniline lend pakuvad klientidele reisimiseks erinevaid valikuid, ütles ta. Otto Aviation tegeleb oma Phantom 3500-ga keskmise suurusega ärilennukite turuga. See on väljakujunenud, kasvav ja tulus turg (~24 miljardit dollarit), mida sageli nimetatakse ärilennukite turu magusaks kohaks.