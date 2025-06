Pingihullus Tallinnas – istujad vaataksid vastas oleva maja vannituppa ja kükitaksid looduskaitse all olevate kuklaste kõrval

Juba varem külastasid linnaametnikud kohalike sõnul Lehiku ja Palderjani tee nurka Mähel ning märkisid murule maha nii pingi kui prügikasti asukoha. 12. juuni hommikul olid kohal ka ettevõtjad, kes asusid pinki paika panema. Töid tegev mees ütles, et selle pingi asukoht pole üldse nii kummaline kui eelmise oma. See oli tema sõnul pandud piltlikult keset ohutussaart.Pinkide paigaldamise on tellinud Pirita linnaosa. Ta kohkus veidi kui kuulis, et selle pingi asukoha läheduses on Eestis looduskaitse all olev kuklase pesa. «Ega ma ei imesta, kui sügisel hakkame neid üles võtma aga noh, valimised on tulemas ja ju ka selle tõttu neid pinke ka sedavõrd palju paika pannakse,» arvas meistrimees. Kõnealuse pingi paigutamise asjus ei ole ümbruskonna elanikega, kelle õuele ja akendesse hakkaksid istujad vaatama, sõnagi vesteldud.