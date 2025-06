Kus on ülemus? Selgub, et tehisarukloon on nüüd tema asemel. Aeg-ajalt ajab see ka imelikku juttu, nagu hallutsineeriv tehisintellekt ikka.

Kujuta ette, et hommikul saabub sinu postkasti sõnum ülemuselt, kes on... tehisintellekt. See pole tuleviku töökoht ega õudusunenägu, mis luupainajana jälitab, vaid juba praegune reaalsus. Tehnoloogia areng on toonud kaasa uue nähtuse: tegevjuhid loovad endast tehisintellekti koopiaid, et delegeerida neile igapäevaseid ja aeganõudvaid ülesandeid. Kuid nagu ikka, on mündil kaks külge.