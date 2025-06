Tehti elektrimootor, mille mähised polegi metallist

⁦Korea teaduse ja tehnoloogia instituudi (Korea Institute of Science and Technology ehk KIST) teadlased on välja töötanud uue süsiniknanotorudest elektrijuhtme, mis on kerge, painduv ja juhib väga hästi elektrit, sisaldamata vaske ja alumiiniumit. Miks selline süsinikust mootor hea on? Selgub, et mitmel olulisel põhjusel.