Taani kaitseministeerium teatas hiljuti, et kiireloomulisena hangitakse kolm Euroopa lühimaa maapealset õhutõrjesüsteemi. See otsus pole siiski sündinud üleöö, vaid on reaktsioon tekkinud vajadusele kaitsta elanikke, sõjaväeobjekte ja olulist taristut õhust lähtuvate ohtude eest, mille peale varem palju ei mõeldud.