Kuidas töötab haiglasüsteem? Tasuta arvutimäng annab sulle vastuse!

Selgi korral peame olema tänulikud Epic Gamesi veebipoele, kus sel korral jagatakse tasuta ära lustakas « Two Point Hospital ».

See on majandussimulaator ja strateegiamäng, milles tuleb juhtida oma haiglat, eesmärgiga seda laiendada, parandada ja muuta see edukaks tervishoiuasutuseks.