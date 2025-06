Ekspert annab nõu: kuidas selgitada lastele Internetti postitatud piltide mõju?

Vähesema elukogemusega ei pruugi mõista, mida tähendab see, et meie digimaailmas tehtud valikud jäävad sinna püsivalt alles, hoiatavad eksperdid. Seega seisavad paljud vanemad jälle küsimuse ees: kuidas ikkagi aidata lapsel mõista, mida on sobilik postitada ja mida mitte?