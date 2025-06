Hiina 6. põlvkonna hävitaja kohta selgus midagi ootamatut – see võib olla enamat, kui hävitaja

Esimene asi, mis fotol silma torkab ja kukalt kratsima paneb, on J-36 piloodikabiin, kirjutab Interesting Engineering . See näib olevat kahekohaline, kusjuures istmed asuvad kõrvuti – justkui sõidaksid piloodid autoga mööda maanteed.

See on hävituslennukite puhul äärmiselt haruldane nähtus, kuigi reisilennukites on samuti kapten ja piloot kõrvuti. Tavaliselt istuvad hävitajate piloodid peaaegu alati üksteise taga, et tagada parem nähtavus ja manööverdamisvõime.