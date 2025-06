Zelenskõi: viime õhutõrje uuele tasemele – sellesse tuleb suur hulk neid imedroone

11. juunil toimunud Ukraina ja Kagu-Euroopa tippkohtumisel Odessas teatas Zelenskõi, et Ukraina spetsialistid arendavad aktiivselt uusi droone vaenlase õhurünnakute tõrjumiseks, eesmärgiga kaitsta riigi kriitilist energiataristut Vene õhurünnakute eest. President rõhutas, et kuigi osa neist kaitsetehnoloogiatest on veel arendusjärgus, on teised juba valminud. Praegune prioriteet on tagada täiendav rahastamine, et võimaldada nende süsteemide laiaulatuslikku tootmist. Ta tõi eraldi välja mitmed tüübid droone, mida kaalutakse massiliseks kasutuselevõtuks vaenlase UAV-de tõrjumisel. Zelenskõi tunnistas, et õhukaitsega seotud kulud on Ukraina jaoks äärmiselt koormavad. Tema sõnul kulutatakse õhukaitsele väga suuri summasid, ent sellest ei piisa kunagi. Siiski kinnitas ta, et õhukaitse jääb riigi prioriteediks, kuna just see suudab kõige tõhusamalt takistada Vene raketi- ja droonirünnakuid.