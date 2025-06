Ühendkuningriik käivitab aegade suurima allveelaavade ehitamise

See rahastus toetab otseselt kuni 12 uue, tavarelvastusega aga tuumaenergial töötava ründeallveelaeva ehitamist SSN-AUKUS programmi raames, mis on kolmepoolne algatus koos Ameerika Ühendriikide ja Austraaliaga. Uued allveelaevad asendavad Briti Kuningliku Mereväe (Royal Navy) praegused seitse Astute-klassi ründeallveelaeva (seda 2030. aastate lõpuks) ning neist kujuneb Ühendkuningriigi veealuse sõjapidamise tulevane selgroog. SSN-AUKUS-klassi allveelaevad sisaldavad uusimaid stealth-tehnoloogiaid, vertikaalseid raketisüsteeme kaugmaarakettide jaoks, keerukaid sonarikomplekse ning tänu tuumajõul töötavale jõuallikale piiramatut tegevuskestvust. Disaini eest vastutab peamiselt ettevõte BAE Systems, kusjuures relvasüsteemid pärinevad Ameerikast ja jõuallikad firmalt Rolls-Royce. Allveelaevad ehitatakse Barrow-in-Furnessi tehases ning projekt laiendab märkimisväärselt Suurbritannia globaalset tegutsemisvõimekust.

Tegemist on osaga AUKUS-turvalisuspartnerlusest, mis loodi kasvava mereväeohu vastukaaluks Indo-Vaikse ookeani piirkonnas ja liitlasvägede merelise heidutuse tugevdamiseks. Hetkel opereerib Ühendkuningriik kümmet tuumajõul töötavat allveelaeva. Nende seas on neli Vanguard-klassi ballistiliste rakettidega allveelaeva (SSBN), mis tagavad riigi pideva merel paikneva tuumaheidutuse ning on relvastatud kuni 16 UGM-133A Trident II D-5 raketiga, millest igaüks suudab kanda mitut MIRV-tüüpi lõhkepead. Taktikaline laevastik koosneb kuuest ründeallveelaevast (SSN): ühest Trafalgari-klassi ja viiest Astute-klassi alusest, mis on varustatud 533 mm torpeedotorude, Tomahawk Block IV/V tiibrakettide ja Spearfish-tüüpi raskete torpeedodega.

Kuigi Astute-klassi allveelaevad on suhteliselt uued, alustatakse nende väljavahetamist 2030. aastate lõpus, milleks SSN-AUKUS klass on mõeldud. Suurbritannia allveelaevastikul on strateegiliselt kriitiline roll – see tagab tuumaheidutuse, luureandmete kogumise, salajase seire ja täppisrünnakute võimekuse. Tänapäevases julgeolekukeskkonnas, kus Vene ja Hiina mereväelised ambitsioonid kasvavad ning veealust taristut ähvardavad küberohud, on veealuse üleoleku säilitamine muutunud Briti kaitsepoliitika keskseks sambaks. Allveelaevad on samas ka olulised NATO operatsioonide jaoks Atlandi ookeanil ja Arktikas, võimaldades strateegilist ulatust ja koostööd liitlastega. SSN-AUKUS allveelaevad ei suurenda üksnes riiklikku kaitsevõimet, vaid seovad Ühendkuningriigi ka pikemaajaliste liitlasstruktuuride eesmärkidega, eeskätt Indo-Vaikse ookeani piirkonnas, kus heidutusvastus vastaspoole allveelaevategevusele muutub järjest prioriteetsemaks.