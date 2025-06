Ühendkuningriik käivitab aegade suurima allveelaevade ehitamise

See rahastus toetab otseselt kuni 12 uue, tavarelvastusega aga tuumaenergial töötava ründeallveelaeva ehitamist SSN-AUKUS programmi raames, mis on kolmepoolne algatus koos Ameerika Ühendriikide ja Austraaliaga. Uued allveelaevad asendavad Briti Kuningliku Mereväe (Royal Navy) praegused seitse Astute-klassi ründeallveelaeva (seda 2030. aastate lõpuks) ning neist kujuneb Ühendkuningriigi veealuse sõjapidamise tulevane selgroog. SSN-AUKUS-klassi allveelaevad sisaldavad uusimaid stealth-tehnoloogiaid, vertikaalseid raketisüsteeme kaugmaarakettide jaoks, keerukaid sonarikomplekse ning tänu tuumajõul töötavale jõuallikale piiramatut tegevuskestvust. Disaini eest vastutab peamiselt ettevõte BAE Systems, kusjuures relvasüsteemid pärinevad Ameerikast ja jõuallikad firmalt Rolls-Royce. Allveelaevad ehitatakse Barrow-in-Furnessi tehases ning projekt laiendab märkimisväärselt Suurbritannia globaalset tegutsemisvõimekust.

Tegemist on osaga AUKUS-turvalisuspartnerlusest, mis loodi kasvava mereväeohu vastukaaluks Indo-Vaikse ookeani piirkonnas ja liitlasvägede merelise heidutuse tugevdamiseks. Hetkel opereerib Ühendkuningriik kümmet tuumajõul töötavat allveelaeva. Nende seas on neli Vanguard-klassi ballistiliste rakettidega allveelaeva (SSBN), mis tagavad riigi pideva merel paikneva tuumaheidutuse ning on relvastatud kuni 16 UGM-133A Trident II D-5 raketiga, millest igaüks suudab kanda mitut MIRV-tüüpi lõhkepead. Taktikaline laevastik koosneb kuuest ründeallveelaevast (SSN): ühest Trafalgari-klassi ja viiest Astute-klassi alusest, mis on varustatud 533 mm torpeedotorude, Tomahawk Block IV/V tiibrakettide ja Spearfish-tüüpi raskete torpeedodega.