Kuivla tuleb – kas te olete selleks ikka valmis?

Kui palju puhast joogivett sa igapäevaselt lihtsalt… alla lased? Enamik inimesi ei mõtle sellele, et kolmandik nende päevasest veekasutusest kulub tualetis – ja seda sageli joogivee arvelt. Just selle mõttega algab tänavune kuivkäimla-teemaline konverents «Kuivlate tehnoloogiad ja vedelikud», mis toimub Pandivere kõrgustikul Puhta Vee Teemapargis juba kaheteistkümnenda Veepäeva raames.

Konverentsi keskmes on kolm omavahel tihedalt seotud teemat: vee sääst, toitainete ringmajandus ning kriisikindel sanitaaria. Tänases maailmas, kus kliimamuutused, loodusvarade kahanemine ja geopoliitilised pinged järjest süvenevad, pole need enam kaugeltki pelgalt ökoaktivistide murekohad – vaid iga kodu ja kogukonna praktilised väljakutsed.

Kus on vett küllaga, aga mitte joogivett?

Koolis õpetatakse, et Maa pindalast on 70% kaetud veega. Ometi on sellest veest vaid murdosa magedana tarbimiseks sobiv. Veel väiksem osa on tehnoloogiliselt ja majanduslikult mõistlikult kättesaadav. Isegi Eesti, kus sageli peame puhast vett iseenesestmõistetavaks, ei jää puutumata üha süvenevast probleemist: kvaliteetne joogivesi muutub harulduseks. Pesu pesemisel eralduv mikroplast, ravimijäägid, puhastus- ja pesuvahendid – kõik need jõuavad läbi kanalisatsiooni lõpuks meie veekogudesse. Ning kuigi reovett puhastatakse, ei suuda olemasolevad süsteemid eemaldada ravimijääke ega mikroplasti, mis satuvad seeläbi taas loodusesse.