Robotitele tehti valmis nahk – selline käsi on tundlik ja inimesel on seda meeldivam puudutada

Elektroonilised «nahad» töötavad, muutes füüsilise teabe – nagu rõhu või temperatuuri – elektroonilisteks signaalideks. Tavaliselt on vaja erinevaid andureid eri tüüpi puudete jaoks – üks rõhu tuvastamiseks, teine temperatuuri jne – ning need andurid paigutatakse pehmetesse painduvatesse materjalidesse. Kuid nende signaalid võivad üksteisega seguneda ning materjal ise on kergesti kahjustatav.

Nende lahendus põhineb ühel anduriliigil, mis reageerib erinevat tüüpi puudutustele eri moel – see on tuntud kui multimodaalne tajumine. Kuigi iga signaali põhjuste eristamine on keeruline, on sellist tüüpi materjalide tootmine lihtsam ja need on vastupidavamad. Teadlased sulatasid pehme, veniva ja elektrit juhtiva želatiinipõhise hüdrogeeli kokku ning vormisid selle inimkäe kujuliseks. Nad katsetasid erinevaid elektroodide paigutusi, et määrata, milline annab kõige parema info puudutuste tüübi kohta.