Uus huvitav pendelränne on käsil: kotiga tuuakse andmeid andmekandjatel tehisaru treenimiseks väljaspool Hiinat, treenitud andmed viiakse jälle kotiga tagasi. Kas JOKK-skeem? Pilt andmekeskusest on illustreeriv.

Kaks suurriiki püüavad teineteist üle trumbata, kuid mitte traditsiooniliste relvade ega maailmalõpu pommidega. Uueks «lahinguväljaks» on saanud tehisintellekt. Ameerika Ühendriigid on kuulutanud välja halastamatu võitluse Hiina vastu, püüdes oma tehnoloogia levikut sellesse riiki pidurdada, kuid selle vastu on leiutatud uskumatuna näiv skeem.