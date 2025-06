Ukraina võimud: Putin kasutab pealetungidel keemiarelvi

Need on mürgiseid aineid sisaldavad mürsud, mis levitavad mürkained äärmiselt kiiresti, tungivad nii kaevikutesse, kraavidesse ja madalatesse piirkondadesse, põhjustades tugevat kahju meie kaitsjatele, seisis brigaadi avalduses Telegramis. Viimase nädala jooksul on vastane oma ründetegevust intensiivistanud – brigaadi vastutuspiirkonnas on asunud tegutsema rünnakugrupid, mis toimivad mitmest suunast koordineeritult. Tuvastatud on vastase lahingreservid taktikalises tagalas, kokku kuni kaks kompaniid ehk umbes 250 inimest, kes on valmis toetama edasisi rünnakuid. Ukraina kaitsevägi vastavad rünnakutele droonide, kahurväe ja lähivõitluse relvastusega. Vastane kasutab Siverski teljel rünnakutes aktiivselt mootorratastega liikuvaid üksusi ja tsiviilautosid, ent tänu hästi toimivale sihtimis- ja tulekooskõlale suudetakse need rühmad neutraliseerida mitu kilomeetrit enne Ukraina kaitseliine. Lisaks on Vene väed suurendanud kahurituld – kuni 200 lööki päevas –, mis võib viidata suuremahulise rünnaku ettevalmistamisele. Samal ajal on Rubiž brigaadi üksused paigutatud ka Pokrovski teljele. Selles sektoris on otsene eesliini positsioonide tulistamine vähenenud, kuid droonide kasutamine on selgelt intensiivistunud. Vaenlane pommitab meie kaitseliinisüsteeme aktiivselt droonidega ning üritab edasi liikuda nii mootorratturite kui jalaväega, täpsustas brigaad.