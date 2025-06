Selline näeb välja uus USA nobe sõjarobot

Ameerika Ühendriikide armee 250. aastapäeva paraadil 14. juunil 2025 Washingtonis, D.C.-s esitleti avalikkusele Ripsaw M5 robot-lahingmasina (RCV) tulirelvadega varustatud varianti, millel on Kongsberg Protector keskmise kaliibriga torn MCT-30. Varustatud on see 30 mm/40 mm Bushmaster automaatkahur ja 7,62 mm kuulipildujaga. See näib olevat selge samm USA armee järgmise põlvkonna sõjatehnika suunas, mille keskmes on robot- ja mehitamata süsteemid. Ripsaw M5 töötas välja Ameerika ettevõte Textron Systems koostöös Howe & Howe ning Teledyne FLIR Defense’iga ning see valiti ametlikult USA armee robotsõidukite (Robotic Combat Vehicle) programmi keskmise variandina. See valik tähistab märkimisväärset edusammu USA armee laiema uue põlvkonna sõjamasinate (Next Generation Combat Vehicle e. NGCV) algatuse raames, mille eesmärk on traditsioonilise maaväe võimekuse uuendamine tänapäevaste mehitamata tehnoloogiate abil. RCV programm hõlmab perekonda platvorme: RCV‑Light, RCV‑Medium ja RCV‑Heavy, mis kõik on mõeldud toetama mehitatud operatsioone. 2019. aasta jaanuaris avaldatud robotsõidukite kampaaniakava kohaselt oli RCV perekond algselt ette nähtud eeskätt mehitatud NGCV-de eskordiks. Need robot-süsteemid on kavandatud haarangute ärahoidmiseks, tiibu kindlustama ning viima läbi luuret kõrge ohutasemega keskkonnas. Kuigi algselt juhitakse neid kaugjuhtimise teel, on pikaajaline eesmärk integreerida täiustatud tehisintellekt ja autonoomne navigeerimine, et üks operaator saaks juhtida mitut RCV-d või võimaldada neil suurema sõltumatusega tegutseda. Iga RCV tüüp on kohandatud spetsiifiliste operatiivrollide jaoks. RCV‑L, mis kaalub alla 10 tonni, sobib kireks taktikaliseks teisaldamiseks (veokite, kopterite ja lennukitega) ja on arvestatavaks kergrelvade paigutamseks neile. RCV‑M – mida esindab Ripsaw M5 – kaalub 10–20 tonni, on transporditav C‑130 lennukiga ning on varustatud parema tulejõuga. RCV‑H, mis kaalub kuni 30 tonni, on mõeldud raske vaenlase soomusega vastasseisuks, olles hästi kaitstud ja transporditav C‑17 lennukiga. Ripsaw M5 eristub selles perekonnas optimaalse mobiilsuse, tulejõu ja modulaarse disainiga. Tehniliselt on sellel hübriid-diisel-elekter jõuallikas, mis võimaldab vaikselt liikuda ja kiiresti kiirendada mitmekesistel maastikel. Mõõtmetelt on see 5,94 m pikk, 2,67 m lai ja 1,51 m kõrge. Kummisegust roomikuteede süsteem võimaldab tal samas tempos liikumist koos teiste lahingüksustega, vähendades akustilist ja soojuslikku signatuuri. Kaaludes umbes 10,5 tonni, on selle kandevõime 3629 kg ja see suudab liikuda kiirustel üle 64 km/h. Küikm see võimaldab täita nobedat manööverdamist luure, tuletoetuse ja ründemissioonide puhul. Kõige enam tõstab Ripsaw M5 väärtust selle integreerimine Kongsberg MCT‑30 kaugjuhtimistorni süsteemiga. See lahingusüsteem on relvastatud Bushmaster Mk44 30 mm/40 mm kahuriga ja 7,62 mm kuulipildujaga, millele lisaks on täiustatud sihtimissensorid ja elektro-optilised seadmed, tagades täpsuse nii päeval kui öösel. Torn toetab plahvatavate mürskude kasutamist ja seda saab uuendada 40 mm kaliibriks, suurendades seeläbi ka hävtusvõimet ja paindlikkust. Selle kompaktne ilme ja täielikult digitaalne juhtpaneel võimaldavad seda paigaldada mehitamata platvormidele nagu Ripsaw M5, ilma et kvaliteet või juhitavus kannataksid. Avatud arhitektuuriga Ripsaw M5 võimaldab kiiret integreerimist missioonispetsiifiliste lisaseadmetega, sealhulgas tankitõrjeraketid, elektroonilise sõja moodulid ja luure-, seire- ning jälgimissüsteemid (ISR). Textroni disainifilosoofia M5 taga peegeldab aastaid kogemust mehitamata maaväesüsteemides, tuginedes sertifitseeritud turvalusraamistikele ja mitmedomeenilise lahingutegevuse integreerimisele. Samuti annab see oluliselt eeliseid problemaatilistes keskkondades, võimaldades juhtidel koguda lisaandmeid, neutraliseerida ohte ja viia läbi taktikalisi manöövreid ilma, et sõdurid ohustatud. Ripsaw M5 osalus USA armee 250. aastapäeva paraadil ei olnud pelgalt tseremoniaalne. See sümboliseeris selget nihet valmisolekus omaks võtta mehitamata maaväe võimekused kui tulevase sõjapidamise tuumkomponent. Kuna lahinguväli muutub üha keerukamaks ja vastased tehnoloogiliselt arenevamaks, peab USA armee arendama platvorme, mis suurendavad tapmisvõimet, ellujäämisvõimet ja taktikalist paindlikkust. Sellised robotsõidukid nagu Ripsaw M5 saavad olla selle transformatsiooni võtmetegijad.