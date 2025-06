USA otsib superstaari saates osalesid robotid – ühega juhtus midagi

Nende esitus oli piisavalt muljetavaldav, et pälvida kõigi nelja kohtuniku jaatavad hääled – ent üks viiest robotist tundis lavanärvi ja lülitus keset etteastet ootamatult välja. Kuid etendus pidi jätkuma ja ülejäänud neli robotit tantsisid edasi. Kas ma võin olla aus teiega?, küsis kohtunik Simon Cowell nende esinemise lõpus. Ma ei mõtle seda julmalt, aga kummalisel kombel muutis selle paremaks just see, et üks neist «surres» välja langes… sest see näitas, kui keeruline see tegelikult on. Cowellil on omajagu õigus – tehnoloogiast saab paremini aru just siis, kui näeme, kus ja kuidas see võib ebaõnnestuda. Pikka aega oli Boston Dynamics kidakeelne oma robotite äparduste suhtes, kujundades kuvandit täiuslikest, tulevikulistest masinatest, mis ei tee kunagi vigu. Kuid mõned aastad tagasi avaldas ettevõte videomaterjali, mis näitas, kui täpselt peab kõik olema konstrueeritud, et luua neid viraalseid videosid, mida avalikkus lihtsalt armastab: