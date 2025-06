USA armee ridades on juba 1980. aastatest alates truult teeninud jalaväe lahingumasin Bradley. See on olnud tõeline tööhobune, mis on näinud lahinguid üle maailma ja esineb edukalt ka Ukraina kaitsel. Kuid nagu iga vana tehnika, on ka Bradley jõudnud oma eluea piirini. Sõjavägi kavatseb selle millegi palju moodsama vastu välja vahetada.