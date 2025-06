See omamoodi sõiduk oli arendus saksa autoinseneri, Porsche AG asutaja ja legendaarse Volkswagen Põrnika isa Ferdinand Porsche üks varasematest elektriauto prototüüpidest. Enne kui ta hakkas isegi mõtlema horisontaalselt asetseva mootori paigutamisest auto tagaossa, olid Porsche esimesed autodisainid puhtalt elektrilised. Need sündisid tema kahekümnendates eluaastates, mil ta töötas Viinis asuvas Jakob Lohner & Company's. See oli aeg, mil tänapäeva autotööstuse hiiglane tegi oma esimesi arglikke, kuid murrangulisi samme.