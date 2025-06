Iga neljas Telia mobiilimast töötab nüüd päikeseenergia toel

«Nüüdseks on meie mobiilimastide juures 92 töötavat päikeseparki koguvõimsusega 1466 kW. Tänu sellele suudame toota ligikaudu 1,5 gigavatt-tundi (GWh) elektrienergiat aastas. Kui oletame, et elektriauto kulutab 100 kilomeetri läbimiseks 15 kilovatt-tundi (kWh) elektrienergiat, saaks meie päikeseparkide poolt toodetava energiaga läbida 10 miljonit sõidukilomeetrit,» märkis Kõiv.

Telia tehniliste sõlmede osakonna juhataja Martin Sobak lisas, et suurem osa Telia poolt kasutatavatest päikeseparkidest on rajatud taastuvenergia lahenduste arendaja Sunly poolt. 2023. aasta kevadel sõlmisid Telia ja Sunly koostöölepingu, mille kohaselt pidi Sunly ehitama ligemale saja Telia mobiilimasti juurde päikesejaamad, mis hakkavad maste varustama taastuvenergiaga.

«Enamus planeeritud päikeseparke on tänaseks valmis ja kasutuses. Üks park on veel lisandumas ning sellele ootame hetkel ehitusluba. Meie edasine fookus on targal energiajuhtimisel ja salvestuslahenduste laiendamisel, et suurendada päikeseenergia kasutust,» ütles Sobak.