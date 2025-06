Vaata, millise osavuse ja kiirusega see robot pakke sorteerib

Kuidas Helix arenguhüppe tegi

Lisaks tavalistele pappkastidele sisaldas uus katseseeria nüüd ka deformeeruvaid kilepakke ja lamedaid polsterdatud ümbrikke, mis haarde ajal painduvad, kortsuvad või voltuvad. Helix võimaldab humanoidil muuta oma strateegiat lennult: see napsab õhukesi ümbrikke, pöörab pehmeid kotte nipsuga ja silub mullikilet, et kortsunud silt saaks korralikult skaneeritud. Tulemuseks on korrektse vöötkoodiasendiga esemete osakaalu kasv umbes 70 protsendilt 95 protsendini – samal ajal kui läbilaskevõime mitte ei lange, vaid suureneb.

Pilk tuleviku autonoomiasse

Väikeste pakkide logistikas esineb kiiresti muutuvaid olukordi, mis soosivad otsast lõpuni õppivat süsteemi, ja Figure’i viimane uuendus näitab, et see lähenemisviis areneb jõudsalt. Ettevõtte kontrollitud hindamises vastasid Helixi kiiruse ja täpsuse parandused otseselt lisatud õppeandmetele ja uutele arhitektuuriplokkidele – andes märku, et edasised arengud nõuavad vaid rohkem andmeid, täpsemat mälu ja paremat kompimismeelt. Eriti huvipakkuv on see, et samad õppimismassiivid võivad üldistuda ka uutesse olukordadesse. Vaid mõne lisatud näite põhjal õppis robot väidetavalt ära tundma inimese välja sirutatud kätt signaalina paki üleandmiseks – ilma spetsiaalse üleandmisjuhendita. See minimaalne ümberõppimise vajadus viitab tulevikule, kus üksainus õppimistsükkel suudab katta kümneid laotöid – alates komplekteerimisest kuni kaubaaluste ladustamiseni. Praegu jääb see demonstratsioon siiski verstapostiks, mitte veel laialdaseks levinud tavaks.