Soomes hakatakse tootma selle kuulsa USA hävitaja keresid

Uus tehas Jämsäs on oluline verstapost Soome kaitsetööstuse osaluses F-35 programmis ning peegeldab Lockheed Martini strateegilist eesmärki muuta F-35 tootmine rahvusvahelisemaks. See samm aitab rahuldada kasvavat ülemaailmset nõudlust moodsate hävitajate järele ning kindlustada poliitilist ja tööstuslikku toetust liitlasriikidelt.

Tehase lõplik valmimine on planeeritud 2025. aasta sügisesse, misjärel algab F-35 kerelõikude suuremahuline koostamine. See on osa Soome vastutehingukohustustest, mis tulenevad HX-hävitajate hankelepingust. Tootmise täismahus käivitamine on kavandatud 2026. aasta kevadesse ning Patria plaanib uues tehases luua kuni 150 uut kõrgetasemelist töökohta.