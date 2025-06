AJALEHED JA TV KAOTAVAD MÕJUVÕIMU Sotsiaalmeediast on saanud peamine uudisteallikas

Sotsiaalmeedia ja videoplatvormid on muutunud vähemalt Ameerika Ühendriikides peamiseks uudiste allikaks, ületades nii traditsioonilisi telekanaleid kui ka uudiste veebilehti ja rakendusi, selgub Reutersi Instituudi värskest uuringust. Üle poole (54%) inimestest saab oma uudised sellistelt platvormidelt nagu Facebook, X (endine Twitter) ja YouTube – see ületab esmakordselt nii televisiooni (50%) kui ka uudiste veebisaite ja äppe (48%). Uuringu aruandes tõdeti, et kuigi sotsiaalmeedia ja isikupõhise uudisvoo tõus ei ole ainulaadne USA-le, toimuvad seal muutused kiiremini ja mõjuvamalt kui paljudes teistes riikides. Tuntuimaks meediategelaseks osutus taskuhäälingu tegija Joe Rogan – peaaegu veerand (22%) USA elanikest oli viimase nädala jooksul kokku puutunud temalt pärineva uudise või kommentaariga. Aruande autor Nic Newman märkis, et sotsiaalvideote ja isikukesksete uudiste tõus kujutab endast uut olulist väljakutset traditsioonilistele meediaväljaannetele. Instituut juhtis tähelepanu ka suundumusele, et osa poliitikuid eelistab anda intervjuusid pigem sõbralikele veebisaatejuhtidele kui traditsioonilisele ajakirjandusele. Populistlikud poliitikud suudavad üha enam mööda hiilida traditsioonilisest ajakirjandusest, eelistades suhelda partisanlike meediakanalite, isiksuste ja mõjutajatega, kellele antakse tihti juurdepääs, kuid kes harva esitavad kriitilisi küsimusi ning on sageli seotud valeinfo levitamise või veelgi tõsisemate probleemidega. Kuigi veebimõjutajad on väga populaarsed, nimetas peaaegu pool (47%) üleilmsest elanikkonnast neid üheks peamiseks vale- või eksitava teabe allikaks – samal tasemel kui poliitikud. Uuringu kohaselt on uudiste jaoks kasutatav X platvorm paljudes riikides stabiilse või kasvava kasutusega, suurim kasv on olnud USA-s. Pärast seda, kui Elon Musk 2022. aastal X-i üle võttis, on sellele platvormile koondunud märgatavalt rohkem parempoolse maailmavaatega inimesi, eriti noori mehi, samas kui osa liberaalsemaid kasutajaid on platvormilt lahkunud või seda vähem kasutama hakanud. USA-s on Muskist saadik kolmekordistunud nende X-i kasutajate osakaal, kes end parempoolseks määratlevad. Suurbritannias on parempoolsete kasutajate hulk peaaegu kahekordistunud. Konkureerivad platvormid nagu Threads, Bluesky ja Mastodon ei ole suutnud globaalselt kanda kinnitada – uudiste jaoks on nende levik alla 2%. Muud uuringu olulised järeldused uudisteallikate kohta: TikTok on kõige kiiremini kasvav sotsiaal- ja videoplatvorm, mida kasutab uudiste tarbimiseks 17% inimestest kogu maailmas – see on nelja protsendipunkti võrra rohkem kui mullu. AI-juturobotite kasutamine uudiste hankimiseks on tõusuteel ja noorte (alla 25-aastaste) seas kaks korda populaarsem kui elanikkonnas keskmiselt. Enamik inimesi usub siiski, et tehisintellekt muudab uudised vähem läbipaistvaks ja usaldusväärseks. Kõik vanusegrupid hindavad endiselt usaldusväärseid brände, millel on täpsuse osas tugev taust, isegi kui nad neid enam nii sageli ei kasuta. Tegemist on Reutersi Instituudi 14. aastaraportiga, mis põhineb ligi 100 000 inimese küsitlemisel 48 riigis.