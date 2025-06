Peugeot avalikustas oma esimese elektrilise GTi mudeli

Peugeot Baltikumi juhi Heikki Härmi sõnul on GTi Peugeot jaoks palju rohkem kui lihtsalt märk auto peal. «Uue e-208 GTi mudeli arendamisel on arvesse võetud kõiki GTi-de ajalooliselt hinnatud omadusi ja liidetud sinna uusim tehnoloogia, tänu millele võiks öelda, et GTi on tagasi paremana kui kunagi varem. See on elektriline, sellel on iseloomu, võimu ja see on loodud pakkuma tõelist sõidunaudingut, eriti neile, kes tavapärasest veidi sportlikumat elamust otsivad,» ütles Härm.