Hiljutine veider sündmus Ameerika Ühendriikides pani paljusid kulme kergitama ja küsima, kuhu on kadumas piir reaalsuse ja virtuaalsuse vahel, kui mees teatas üleriigilises telesaates, et on armunud oma tehisarupartnerisse. Lisaks oli veel seesama tegelane hiljuti suur AI-skeptik. Mis siis ikkagi juhtus?