DETAILSEM VAADE Millised olid Ibeeria poolsaare elektrikatkestuse täpsemad põhjused?

Esialgu spekuleeriti palju võrgu sageduse ja inertsuse vajaduse üle. Inertsus viitab sellele, kuidas pöörlevad generaatorid hoiavad füüsilist hoogu, mis aeglustab vahelduvvoolu (AC) sageduse muutumist. Tavalised elektrijaamad, nagu näiteks kombineeritud tsükliga maagaasi- või hüdroelektrijaamad, suudavad inertsust pakkuda, kuid uued allikad, nagu päikeseenergiajaamad seda ei tee, välja arvatud juhul, kui nad kasutavad vastavat võrgutehnoloogiat. See pani paljud arvama, et süüdi on taastuvenergia kiire kasv.