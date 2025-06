USAs küpsetatakse seadust, millega kosmosefirmad peavad atmosfääri kasutamise eest maksu maksma

Taevas ei pruugi kosmosetööstusele varsti enam tasuta olla. Raketioperaatorid nagu SpaceX ja United Launch Alliance (ULA) võivad peagi olla kohustatud maksma tasusid, et toetada USA Föderaalse Lennuameti (Federal Aviation Administration ehk FAA) järelevalvet ja õhuruumi koordineerimist. See samm on osa laiemast pöödlustest tulla toime järjest kasvavate kosmoselendude arvuga. Mõne nädala eest algatas vabariiklasest senaator Ted Cruz eelarvekokkuleppe seaduseelnõu, mille kohaselt hakkab FAA alates järgmisest aastast raketifirmadelt litsentseerimistasusid koguma. Saadud vahendid suunatakse usaldusfondi, mille abil FAA kommertsliku kosmosetranspordi osakond (Office of Commercial Space Transportation ehk AST) saaks paremini toime tulla kasvava raketistartide arvuga, eriti olukorras, kus laiemad eelarvekärped on ukse ees. Praegu maksavad firmad nagu SpaceX ainult üsna väikeseid tasusid, mis katavad rakettide stardi- ja maandumislitsentside menetlusprotsessi. Vastutasuks vabastab FAA õhuruumi kommerts- ja eraõhusõidukitest raketistartide ning maandumiste ajal. Lennufirmad seevastu maksavad FAA-le tasusid, mis lähevad Lennujaama- ja Õhutranspordi usaldusfondi (Airport and Airway Trust Fund), millest tuleb ligi pool FAA aastaeelarvest. Kiiresti kasvav kosmosetööstus koormab FAA-d märkimisväärselt, mistõttu eelnõu autorid leiavad, et ettevõtted peaksid hakkama panustama. Endine FAA juht Michael Huerta rõhutas juba 2024. aasta mais NPR-ile antud intervjuus, et praegune süsteem ei ole jätkusuutlik, kuna kosmosetööstuse kasutajad ei maksa midagi, kuigi nende osa, mis nõuab FAA tähelepanu järjest kasvab. FAA loobus algselt kosmosetööstuselt korjatavatest tasudest, et aidata kaasa selle valdkonna arengule. Eelmisel aastal viis SpaceX läbi 134 starti, enamik neist Falcon 9 rakettidega, ja 2025. aastaks plaanitakse rekordilised 170 starti. SpaceX valitseb selgelt USA õhuruumi kasutust, samal ajal kui teised ettevõtted, nagu ULA, tegid 2024. aastal kokku vaid viis starti. SpaceX juhid on olnud ühed häälekamad FAA ressursside puudumise kritiseerijad. 2023. aastal hoiatas SpaceX asepresident William Gerstenmaier senati kosmose- ja teadusalakomitee kuulamisel, et FAA litsentseerimisosakond on suures kriisis ja vajab kaks korda rohkem ressursse. Võimalik, et SpaceX ei osanud oodata, et raha nende ressursside jaoks hakkaks tulema lõpuks nende enda taskust. Uue eelnõu järgi hakkab FAA küsima raketifirmadelt tasu sõltuvalt kasuliku lasti kaalust – alustades 2026. aastal tasemega 0,25 dollarit kilogrammi kohta ning tõustes järk-järgult umbes 0,10 dollari võrra igal aastal. 2033. aastal võib tasu olla juba 1,50 dollarit kilogrammi kohta. SpaceX-i Falcon 9 raketi Starlinki satelliitide stardi puhul oleks 2026. aastal keskmine tasu umbes 9400 dollarit. 2024. aastal tegi SpaceX 89 Starlinki missiooni, mille korral oleks see süsteem tähendanud umbes 836 600 dollari suurust väljaminekut. FAA kommerts-transpordi kosmose osakond võiks seda raha kasutada, kuna 2026. aasta eelarve on pingeline. USA administratsiooni hiljuti avaldatud eelarves on AST jaoks ette nähtud 42 miljonit dollarit. FAA üldine eelarve taotlus 2026. aastaks on 22 miljardit dollarit, kuid väga väike osa sellest läheb rakettide stardi- ja maandumislitsentseerimise personali laiendamiseks. AST eelarve kasvas 2021. aasta 27,6 miljonilt dollarilt 42 miljonile 2024. aastal, kuid jäi samaks 2024. ja 2025. aastaks, võtmata arvesse inflatsiooni ja tööstuse kiiret kasvu. Kavandatav usaldusfond aitaks katta FAA eelarve puudujääki ja võimaldaks laiendada litsentseerimistoiminguid. Kosmosetööstuse ettevõtted on sageli kritiseerinud FAA aeglast tegutsemist, kuid nüüd võib olla aeg hakata maksma kiiremate stardiprotsesside eest.