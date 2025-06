Garmin tõi välja ööund täpselt jälgiva käepaela

See nutiseade on vajalik ainult öösiti, seega puudub ekraan, mida vaadata. Kogu vajaliku info öösel toimunu kohta leiab hommikul nutitelefonist.

Uni on paljude jaoks nagu must auk, mis neelab endasse, jättes hommikuks kas mõnusa puhanud enesetunde või vastupidi: oled nagu tühi kest, öö jooksul energiast täiesti vabanenud. Unemaailma varjatud uste taha aitab pilgu heita Garmini uus seade, mille kandmine on mugavam kui spetsiaalsete aparaatidega magamine ning tulemus nutikellast täpsem.