QR-koode on lihtne skännida, aga pisikeselt ekraanilt raskem kontrollida. See on pannud petturid tegutsema.

Kui mujal maailmas on QR-koodi pettused levinud juba mõnda aega, siis nüüd on need jõudmas ka Eestisse. Petuskeem on juba nii laialdane, et eksperdid soovitavad kahtlaste QR-koodide kasutamist pigem üldse vältida.