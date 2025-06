Fattah on Iraani raketiarendus, mis avalikustati maailmale 2023. aastal. See on kaheastmeline, tahkekütusel töötav täppisjuhitav rakett, mis saavutab uskumatud kiirused – Mach 13 kuni Mach 15. See on umbes 13-15 korda kiirem kui helikiirus, Mach 15 tähendab ligikaudu 18 500 kilomeetrit tunnis. Laskeulatus on relval kuni 1400 kilomeetrit.