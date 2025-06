Lockheed Martin tegi just Ühendkuningriigile üllatava pakkumise – Eestigi vajaks sellist

Financial Timesi avaldatud teabe järgi esitas Lockheed Martin 19. juunil 2025 Ühendkuningriigi valitsusele ametliku ettepaneku tervikliku raketitõrjepaketi kohta, mille eesmärk on toime tulla aina kosuvate õhu- ja raketiohtudega. See pakkumine tuleb hetkel, kui Venemaa peetav sõda Ukrainas on täies hoos. See on vaieldamatult suurendanud integreeritud õhu- ja raketitõrjesüsteemide pakilisust kogu Euroopas. Lockheed Martini tegevjuht Frank St John rõhutas ettevõtte võimet kiiresti pakkuda mitmekihilist lahendust, mis hõlmab püüdurrakette, maapealseid andureid ja kosmosepõhiseid eelhoiatuse vahendeid, tehes samal ajal koostööd Ühendkuningriigi või Euroopa ettevõtetega integreeritud juhtimis- ja kontrollarhitektuuri väljatöötamiseks.