ARVUSTUS Jaanituli taskuformaadis: kuidas suitsuvaba ahi tule üles võtab?

Suitsuvaba on siiski väike turunduslik liialdus, sest kui miski põleb, siis peab sealt ka suitsu tulema. Seda õnnestub aga osava konstruktsiooniga siiski vähendada. Ehk siis kus tuld, seal suitsu, aga mitte nii palju, et see oluliselt häiriks.

Solo Stove Ranger 2.0 on piisavalt kompaktne, et see kodust kuhugi kaasa viia näiteks auto pagasiruumis. Tegemist on roostevabast terasest silindriga, mille läbimõõt on umbes 38 cm ja kõrgus 32 cm. See kaalub kõigest 6,8 kg, mis teeb Solo Stove 2.0 tootesarjas Rangerist kõige väiksema ja kaasaskantavama mudeli. Nii et olgu sihtkohaks koduaed, telkimisplats või terrass, on see väike tulekolle alati valmis tuld andma.

Tulekolle koosneb viiest tükist, mida on üsna lihtne kokku panna. Foto: Sander Ilvest, Postimees Foto: Sander Ilvest

Salajane retsept suitsuvaba tule jaoks

Solo Stove Ranger 2.0 saladus peitub selle patenteeritud 360° õhuvoolu disainis. See sarnaneb veidi nagu reaktiivmootori düüsile, mis suunab õhku läbi topeltseinte aukliku konstruktsiooni, kuumutades ja põletades suitsu enne, kui see põlemiskambrist väljub. See tähendab, et ahju külgedel ja all asuvad avad tagavad pideva ja korraliku õhu juurdevoolu.

Ahju mahub mõni üksik halg, mis on muidu mobiilse ja kerge tuleaseme üks suurimatest puudustest. Foto: Sander Ilvest

Nagu üks tuttav korstnapühkija ütles, ongi just see tagatud õhuvarustus lahenduseks, mis vähendab osalist põlemist ja seega ka tossu. Lisaks aitab kaasa suitsu suunamise rõngas, mis asub ahju ülaservas, soodustades täielikku põlemist ja suitsuvaba leeki.

Puhastamine on lihtne, kui just vihma kätte ei jää