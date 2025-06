Nothing Phone 3a – kas bling või must hobune nutitelefonide maailmas?

Nutitelefonide turg on kui džungel, kus iga tootja püüab oma viimase mudeliga välja paista, kuigi enamus uusi mudeleid näevad kõik ikkagi lõpuks üsna ühesugused välja. Nothing on oma Phone 3a-ga, mis jõudis avalikkuse ette 2025. aasta märtsis, kasutanud ikka samu nippe keskmise hinnaklassi telefonide seas säramiseks, pakkudes neidsamu asju, millega ka eelmiste põlvkondade mudelid on massist eristunud.

See küberpunk mobiil on veidra välimusega ja ka Androidi sisu on üle disainitud omamoodi, mis küll võib keskmise maitse jaoks tõesti veidi liiga punk olla, aga kui tahad midagi erilisemat kui tüüpiline halli massi Android, siis see mudel on stiilne valik.

Kas seekordne glüüftelefon suudab pakkuda mingit suuremat revolutsiooni või lastakse liugu senise edu peal?

Nobedam kiibistik

Üks asi, mis kindlasti on parem, on mobiili arvutusvõimekus. Nimelt on Nothing Phone(3a) südameks Qualcommi Snapdragon 7s Gen 3 kiibistik (4 nm), mis toob kuni 33% kiirema protsessori ja 11% parema graafika võrreldes eelkäijatega.

7s on siiski natuke «lahjem» versioon, kui tippmudelites kohatav Snapdragon 7.

Geekbench 6 jõudlustest andis Nothing Phone(3a) tulemuseks 3264 punkti, mis polegi teab mis tippsaavutus, jäädes eelmisel aastal esitletud Samsungi odavama keskklassi mudeli Galaxy A55 tasemele. Nothing Phone (2) on samuti tunduvalt nobedam.

Omapärase kasutajaliidesega telefon pole veekindel, kuid kannatab pritsmeid. Foto: Kaido Einama