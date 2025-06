«CS2» suurturniiril on alles neli tugevamat

Mouzi ja Vitality kohtumine saab olema äärmiselt põnev. Tegu on hetkel maailma edetabeli kahe parima tiimiga ja samad meeskonnad on omavahel sel aastal kohtunud juba korduvalt.

Vitality ja Mouz on mänginud sel aastal lausa kuus kohtumist, millest kõik on võitnud Vitality. Nende kuue mängu seas on ka kolme suurturniiri finaalid. Viimati mängitigi IEM Dallase finaalis, kus Vitality oma vastase lausa 3:0 hävitas.

Vitality on oma vormi hoidmisel olnud ka kõvasti järjepidevam kui Mouz. Kuigi eestlase endine kodumeeskond on püsinud aktiivselt HLTV edetabeli kõrgetel kohtadel, siis tuleb nende poolt tihti ette üllatuskaotusi.

TheMongolZ on samuti värske nägu nii kõrgel tasemel «CS2» maastikul. Kuni eelmise aasta suveni oli tegu meeskonnaga, kes küll eksis suurturniiridele ära, aga praktiliselt kunagi ei pakkunud suurt konkurentsi. Nüüd on asi väga palju muutunud.

TheMongolZist on saanud kardetud meeskond, kellel on karikatele reaalsed võiduvõimalused. Juba käesoleval aastal on Mongoolia tiim jõudnud nelja suurturniiri poolfinaali ja ka Majori poolfinaalis on nemad kindlad favoriidid.