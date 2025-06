TheMongolZ tegi ajalugu ja pääses Majori finaali

TheMongolZ on teinud lõpuks seda, mida neilt juba viimased aasta oodatud on. Varasemalt pigem harva suurturniiridele ja eriti nende finaalvoorudesse pääsenud meeskond on lõpuks «CS2» maailmameistrivõistluste finaalis.

Kui veel aasta tagasi teadsid TheMongolZi meeskonnast vaid tõsised «CS2» e-spordi huvilised, siis täna tunnevad neid kõik. Varasemalt ilma suuremate saavutusteta läbi ajanud meeskond on käesoelval aastal pääsenud juba nelja suurturniiri poolfinaali ja nüüd ootab neid lõpuks ees finaal. Tegemist on kindlasti nende karjääri kõige olulisema turniiriga.

Nüüd, turniiri finaalis ootab neid ees aga Vitality. Meeskond, kes on sel aastal kaotanud vaid kaks kohtumist ja seeläbi teinud «CS2» ajalugu kui kõige pikema järjestikuse võitude seeriaga. Vitality on osalenud ja võitnud kuus suurturniiri järjest.

Omavahel on tiimid sel aastal mänginud neli korda ja muidugi on Vitality neist kõik võitnud. Vitality on TheMongolZi unistuse tiitlist lõhkunud juba kolm korda. IEM Melbourne, IEM Katowice ja ESL Pro League poolfinaalides läksid need meeskonnad vastamisi ja TheMongolZ jäi iga kord finaalist välja. On, mille eest kätte maksta.