Ropz alistas oma endise kodumeeskonna ja pääses Majori finaali

Kohtumist mindi lõpuks lahendama kaardile Train, kus ilmus taaskord välja see Vitality, kes meile viimase poole aasta jooksul on tuttavaks saanud.

Seega pääses Vitality nüüd järjest seitsmenda suurturniiri finaali. Ropzi jaoks on see tegu kokku karjääri neljanda Majori finaaliga. Hetkel on Majori finaalid aga ropzi jaoks hell teema, sest viimased kaks Majorit, Shanghais ja Kopenhaagenis, mängis ropz samuti finaalis, aga kaotas. Sel korral on võiduvõimalused aga varasemast tunduvalt paremad.