Kas Robin Kool suudab pärast kahte ebaõnnestumist lõpuks Majori tiitli taas koju tuua?

Seda, et Vitality ja «ropz»​ Majori finaali pääsevad ennustasid paljud juba enne Majori algust. Oli ju Vitality enne turniiri esimest kohtumist võitnud järjestikku kuus turniiri ja 30 kohtumist.

Ilusa rekordi lõpetas üllatuskaotus Legacy vastu. Meeskond, kellest keegi poleks kunagi uskunud, et võiks panna punkti «CS2» ajalugu teinud seeriale. Samuti võttis Vitality poolfinaalis Mouziga vastu hirmutava 13:4 kaotuse Infernos. Nii nägime, et ka Vitality komistab. Kas finaalis, kus pinge on maksimumi kruvitud, suudetakse kaine mõistus säilitada?

Vitality nautimas fännide tähelepanu Foto: Blast.tv - Adela Sznajder

Eestlase Robin «ropz» Kooli jaoks on Major olnud ka individuaalselt äärmiselt edukas. Isegi, kui Vitality võidu korral võtab turniiri parima mängija tiitli endale Mathieu «ZywOo» Herbaut, siis «ropzi» panust ei saa mitte kuidagi alahinnata. Keskmise HLTV reitinguga 1.25 on ta hetkel turniiri kuues kõige kõrgemalt hinnatud mängija.

«Ropzi« ja «ZywOo» koostöö Vitalitys on olnud midagi täiesti teisest tasemest ja see on neile toonud ka hulgaliselt auhindu. Nii eksperdid, fännid kui ka kihlveokontorid on täielikul veendumusel, et Austin Majori võidab Vitality.

Siiski räägib mõni asjaolu ka TheMongolZi kasuks. Tegu on tiimiga, kelle omavaheline suhtlus on nende emakeeles. Lisaks on neil tugev uustulnuka eelis ehk nad teavad ise, et neil pole midagi kaotada. Tõenäoliselt mõjutab see ka nende mängupilti.

Võitjad on TheMongolZi mängijad nagunii. Isegi, kui nad karikat peade kohale ei tõsta, on võidetud massiivne hulk «CS2» fännide südameid. Seetõttu on veelgi enam sillutatud enda jaoks teed, et aktiivselt osaleda «CS2» suurimatel turniiridel ka edaspidi.

TheMongolz on mängimas oma parimat turniiri Foto: MICHAL KONKOL

Vitality on võitnud poole aasta jooksul kuus karikat. TheMongolZ on võitnud kogu tiimi ajaloo jooksul ühe. Kuid neist kõige olulisemat minnakse jahtima üksteise vastu puhta lehena ja pole kahtlustki, et mõlemad annavad endast rohkem kui maksimumi.

22. juunil kell 22:30 on «CS2» fänne ees ootamas üks emotsiooniderohke õhtu, kus selgub, kes on tegelikult maailma parim.