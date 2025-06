Vaata, milline hakkab välja nägema Amazoni tehasest tulev robot-takso

Kas istuksid roolivabasse kapslisse?

Robotaksode tulek on ukse ees ja Zooxi tehas Haywardis on selle ilmekas näide. Kuigi konkurents on tihe ja ohutuse küsimused püsivad õhus, on selge, et autonoomsete sõidukite ajastu on juba käes. Need roolivabad kapslid muudavad meie arusaama liikumisest ja pakuvad uusi võimalusi. Nii et tuleb kinnitada turvavöö, isegi kui autos rooli ei ole ja valmistuda sõiduks tulevikku.