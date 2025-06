Saildrone Voyager on kümne meetri pikkune mehitamata merealus, mis on loodud spetsiaalselt rannikuäärse merejulgeoleku jaoks ning seire- ja luuremissioonide (ISR) läbiviimiseks. Kujuta ette purjekat, millel pole kaptenit ega meeskonda, kuid mis on täis tipptehnoloogiat. Selle peamine edasiviiv jõud on tuule- ja päikeseenergia, mida täiendab 4 kW elektrimootor nõrga tuule korral ja rannikupiirkondades opereerimiseks.