USA «punkripurustajad»: mis need on ja mida nendega Iraanis tehti?

Maa sügavustes, betooni ja kaljude all, peituvad tavaliselt kõige olulisemad sihtmärgid, mis on mõeldud jääma tabamatuks. Kuid mis juhtub, kui kasutada just nende sihtmärkide jaoks loodud ülitugeva kestaga pommi, mis peab enne sügavale maa alla jõudma, kui plahvatab? Just selliseid pomme kasutatigi 22. juunil Iraani vastu.