Mercedes lõi luksusjahi, mille saavad endale osta vaid 10 inimest

Saksa autotootja esitles näitusel nimelt esimest versiooni oma jahist niega Arrow460-Grandturismo – elegantse välimusega laeva, mille hind algab ligi 1,7 miljonist dollarist. Kontseptsiooni esitleti juba tegelikult aastal 2012, kuid nüüd oldi alus koos jahiehitusettevõttega Silver Arrows Marine ka valmis saadud, kirjutab Businesss Insider.

Ettevõttes plaanivad paraku toota vaid 10 selle mudeli eksemplari, lisaks piirang, mis lubab seda soetada igas riigis omandada vaid ühel ostjal.

/ silverarrowsmarine.com/

Jaht on küll vaid 14 meetrit pikk, kuid seda muljetavaldavam on selle sisu – 960-hobujõuline mootoriga aluse suurimaks kiiruseks on kuni 85 km/h. Külgedelt näeb alus välja stiilne auto – vägagi sarnasele Mercedese S-klassi masinatele. Sarnaselt autodele saab ka selle suuri külgaknaid üles-alla liigutada.

Laeva mahub mugavalt reisima kuni 10 inimest, salongis on nende tarvis külgedelt väljatõmmatavad istmed ja voodid. Loomulikult on sisemus varustatud õhukonditsioneeri, helisüsteemi, veinihoidla ja jäämasinaga.

/ silverarrowsmarine.com/

Laevu asutakse ehitama lähikuudel ning klientideni jõuavad need 2017. aasta teisel poolel.