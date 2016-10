Ülekaalulised emad sünnitavad «vanemaid» lapsi

Nii näitas täna ajakirjas BMC Medicine avaldatud Belgia teadlasterühma uuring.

Bioloogiline vanus pole pelgalt sõnakõlks, vaid see seostub meie kehas asuvate teleomeeride pikkusega. Teleomeer on kromosoomi otstes asuv DNA ahela piirkond, mille ülesanne on kromosoomi kahjustuste eest kaitsta. Teleomeerid kahanevad iga kord kui meie rakud jagunevad ning muutuvad ka inimese elu jooksul väiksemaks. Lühemaid teleomeere seostatakse aga südamehaiguste, II tüüpi diabeedi ja ateroskleroosiga (veresoonkonnahaigus).

Inimeste teleomeeride suurus erineb juba sündides ning teadlased ei teagi päris täpselt miks see nii on. Hasselti Ülikooli teadlased eesotsas Tim Nawrotiga üritasidki välja selgitada, kas ema kaal võib siin rolli mängida. Selleks analüüsisid nad hiljem rasestunud naise kehamassiindeksit. Kui naised sünnitasid, võeti nende platsentast ja nabanöörist vereproovid ning mõõdeti nii vererakkudes asuvate teleomeeride suurust. Selgus, et naise kehamassil ja lapse teleomeeride pikkuse vahel on selge seos. Ülekaalulistele naistele sündinud laste teleomeerid olid umbes 2,5 protsenti lühemad kui normaalkaalulistele emadele sündinud beebide teleomeerid. Rasvunud naiste puhul oli aga vahe juba 5,5 protsenti.

«See on suur ja tähenduslik erinevus, sest eluea jooksul kulub teleomeeri 5,5 protsendi võrra lühenemiseks viis kuni kümme aastat,» ütles Nawrot. Samas rõhutas ta, et see ei tähenda nagu rasvunud emadele sündinud lapsed tingimata teistest viis aastat vähem elaks – selleks on vaja väga pikaajalisi uuringuid.

Kuidas aga kaal teleomeeride suurust mõjutab? Nawrot usub, et põhjus peitub liigses rasvkoes. Rasv võib tekitada põletikku ning toota kemikaale, mis võivad põhjustada oksüdatiivset stressi, mis omakorda kahjustavad rakke ning võivad teleomeere lühendada. See kõik jõuab aga platsenta kaudu beebi kehasse, usuvad teadlased.

Samas pole kindel kas seos on ikka põhjuslik. Nii arvab osa teadlasi, et võib-olla on ülekaalulistel emadel juba eos lühemad teleomeerid ning need antakse lastele geenidega edasi. Sel puhul võib rolli mängida ka isa kaal.