Iidseid inimesi kimbutasid ulatuslikud vulkaanipursked

Nii vahendas ERR-i teadusportaal Novaator ajakirjas Nature Communications ilmunud uuringust, mis uuris sadade tuhandete aastate eest toimunud vulkaanipurskeid.

«Vulkaaniliste kivimite alusel saame öelda, et vähemalt 30 kilomeetri raadiuses hävines absoluutselt kõik. Veekogud oleksid sulfaatide mõjul hapestunud. Samal ajal teame, et piirkonnas asuvate järvede kallastel elasid toona inimesed ning samurti kujutas piirkond endast koridori, mida meie esivanemad riftivööndi ühest osast teise liikumiseks läbima pidid. Pursked oleksid vähemalt ajutiselt rändele piiri pannud. Ma olen geoloog, aga see paneb lihtsalt mõtlema, kuidas see meie evolutsiooni mõjutas,» vahendas Novaator Oxfordi ülikooli geoloog William Hutchisoni sõnu.

