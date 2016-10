Kliimamuutuste «uus reaalsus» on kohal ja jääb põlvkondadeks

Mullu saavutas CO 2 aastakeskmine kontsentratsioon esmakordselt tagasipööramatuse piiriks peetava lävendi. Praegu näitavad kõik märgid, et heitgaaside kasv jätkub ja ka kõige optimistlikumate stsenaariumite täide minemise korral kulub veel mitu põlvkonda, kuni see taas alla 400ppm taseme langeb.

2014-2015 alanud El Niño andis niigi tõusvatele süsihappegaasi kontsentratsioonidele hoogu juurde, kuna põhjustas mitmetes troopilistes piirkondades põuda ja vähendas sellega metsade CO 2 atmosfäärist eraldamise võimekust, mistõttu jäi seda ka atmosfääri rohkem alles.

Pikemas perspektiivis on kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni taga mõistagi süsihappegaasi, metaani ja lämmastikoksiidi atmosfääri paiskav inimtegevus. Hinnanguliselt on 2/3 kasvuhooneefektist tingitud CO 2 ’st.

2015. aasta kontsentratsioonid olid seejuures tööstuspöörde-eelsest 44 protsenti kõrgemad.

Maailma Meteoroloogiliaorganisatsiooni WMO peasekretäri Petteri Taalasi sõnul oli 2015. aasta ajalooline, kuna Pariisis sõlmitud kliimalepe andis esmakordselt kliimamuutustega võitlemises lootust. «Aga samas oli 2015 märgilise ajaloolise tähendusega, kuna siis sai selgeks kliimamuutuste uus reaalsus. [Tavapärasest kiirema CO 2 kontsentratsiooni tõusu põhjustanud] El Niño on küll läbi, aga kliimamuutused kestavad edasi,» ütles Taalas The Guardianile.

Pariisi kliimaleppes on globaalse aastaringse keskmise temperatuuri lubatavaks tõusuks 2 protsenti. Kliimaleppe jõustumiseks vajalikud tingimused on tänaseks saavutatud ja lepe jõustub 4. nevembril. Juba novembri keskel kogunevad üle maailma riikide esindajad Marokos Marrakechis, et arutada eelseisvat kliimamuutustega võitlemise väljavaateid. Selleks on WMO andnud välja ka kliima ja süsihappegaasi hetkeolukorda kirjeldava brošüüri, millega saab tutvuda siin.