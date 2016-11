Need kolm startup-ideed jõudsid VUNKi finaali

Sellel aastal olid VUNK programmi oodatud äriideed, mis olid seotud kas digitaliseerimise, e-kommertsi või asjade interneti valdkonnaga ning võitjateks osutusid ideed nimega Bytesight, CADirect ja HypeSilo.

Bytesight eesmärgiks on pakkuda liitreaalsusel põhinevaid lahendusi nii jaekauplustele kui e-poodidele. Müüdavad asjad, olgu nendeks näiteks nutiseadmed või telerid, tuuakse loodava lahenduse kaudu päriseluliselt vaadeldavaks, lisades juurde toodete kirjeldusi või teenuste soovitusi – sõltuvalt kliendi soovist.

CADirect loob platvormi inseneridele, mis ühendab erinevate tarnijate toodete kataloogid ning hinnad. Automatiseerides inseneride töövoo ühte osa, on võimalik saavutada nende tööaja 15-protsendiline kokkuhoid.

HypeSilo`l on plaanis luua platvorm, mis muudab sotsiaalmeediajuhtide töö tõhusamaks ning tõstab suhtluskiirust sotsmeediakanalites. Idufirmal on plaanis luua lahendus, mis oskab prioritiseerida sissetulevat infot ning genereerida automaatseid vastuseid sotsiaalmeediast tulnud soovidele, küsimustele ja tähelepanekutele. Eriti tõhusalt peaks see töötama kriisisituatsioonides.

Võidutiimide vahel läks Telia poolt jagamisele 30 000 eurone auhinnafond. Nüüd arendavad nad kuni 16. novembrini oma ideid koos mentoritega edasi, testivad neid kiirendis vormivad turuküpseks. 16. novembril toimub äriideede demopäev.

Telia VUNK kiirendi loodi 2015. aastal koostöös Garage48 ja Startup Wise Guys´ga. Selle eesmärgiks oli ja on edendada Eesti ettevõtluskeskkonda pakkudes soovijatele võimalust testida programmi raames oma äriideesid ning arendada neid üheskoos tuntud ja tunnustatud mentoritega.

Kokku esitati sel aastal programmi 35 äriideed. Valiku tegemisel oli kolm kriteeriumit – meeskonna pühendumine, äripotentsiaal ja Telia võimalus ka tulevikus äri edendamisse panustada.