Viie aasta pärast kaugel kosmoses toimuvat plahvatust võib näha pelgalt taevasse vaadates

See oleks esimene kord, kui teadlased midagi taolist ennustada suudavad. Avalduse taga seisavad USAs asuva Calvini Kolledži professor Larry Molnar ja tema meeskond. Molnari sõnul tiirlevad tähed praegu ümber üksteise, jagades nii ka sama atmosfääri. Kahe tähe kokkupõrke järel sündivast Punase Noova tähest saab aga mõneks ajaks meie taeva kõige eredam täht.

Molnari sõnul ei tasu tema sõnade kontrollimiseks isegi teleskoopi kätte võtta, sest 2023. aasta paiku meie taevasse jõudev plahvatus on niivõrd hele, et seda saab näha palja silmagagi.

Praeguseks on tema ennustus hästi vastu võetud ning eredat plahvatust peavad tõenäoliseks teisedki astronoomid. Taoline info on seda olulisem, et praegu teavad teadlased tähtede ühinemise kohta veel küllaltki vähe. Kui aga on teada, millal see meieni jõuab, saab fenomeni uurimiseks põhjalikult ette valmistada.