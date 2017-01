Apple tõstis Suurbritanias äpihindasid veerandi võrra

Suubritanias saadaolevate äppide hinnad on nüüd numbriliselt võrdsed USA-s pakutavatega, mis tähendab, et äpp, mis maksab USA-s 0,99 dollarit, on Suurbritanias saadval hinnaga 99 penni. Seni oli sellise äpi hind 0,79 penni, ehk 25 protsenti vähem, teatab BBC.

«App Store’i hinnatasandid kehtestatakse rahvusvaheliselt mitmete tegurite põhjal, nende seas arvestatakse valuutakursse, äritavasid, makse ja äritegevuse kulusid,» teatas Apple.

Muudatused mõjutavad ka äpisiseseste ostude tasusid. Juba varem kohendati samal põhimõttel hindasid Applei mobiilidele, tahvlitele ja arvutitele.

Brexitist tingitud hinnatõusudest on teatanud ka teised tehnoloogiaettevõtted.