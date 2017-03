Tartu teadlased leidsid Zika viiruse vastase ravimi kandidaadi

«Zika levitamises oleme maailmas praegu sääskede järel teisel kohal,» naerab Tartu ülikooli rakendusviroloogia professor Andres Merits rahulolevalt, «teadusringkondades oleme arvatavasti lausa esimesed.»

Üks Meritsa juhtimisel loodud tööriist – viiruse pöördgeneetikasüsteem – on Zika viiruse sünteetiline koopia, mille omadusi ehk geenijärjestusi saab vastavalt vajadusele hõlpsasti muuta. See on oluline tehnoloogia, et leida ja arendada tõhus Zika vastane vaktsiinikandidaat võimalikult kiiresti.

Lisaks on nad valmis teinud markeeritud viirused, mida võib nimetada ka «lipukestega» viirusteks, mille abil saab edukalt testida ravimikandidaatide tõhusust.

