Galerii, graafik ja video: Muski sai Marsi võidujooksus väga kõva konkurendi

Erinevalt Muskist, kes tutvustas oma kõnes suurelennulist ideed ehitada Marsile linnu, lähenes Lockheed Martin asjale natukene realistlikuma nurga alt ja esitles oma plaani saata Marsile orbitaaljaam, kus elaks alaliselt neli astronauti. Jaam kannaks nime Mars Base Camp ja sarnaneks idee poolest rahvusvahelise kosmosejaamaga ISS.

Jaama saaks kasutada teaduslike katsete tegemiseks, Marsi ja selle kuude vaatlemiseks ja loomulikult koloniseerimise võimaluste uurimiseks. Orbitaaljaama pardalt saaks planeedi pinnale saata ka kulgureid ja neid sealt kontrollida.

Kosmosejaama idee loomisel lähtus Lockheed Martin põhimõttest, et kõike peab olema igaks juhuks topelt. Jaamal on kaks rakettmootorit, kaks kütusepaakide komplekti, kaks paari päikesepaneele ja kaks elu toetavate süsteemidega varustatud eluala. Viimaste näol on tegu NASA jaoks ehitatud Orion kapslitega, mis dokiks enne Marsile minekut ülejäänud jaamaga Maa või Kuu orbiidil.

Marsi orbiidil elav meeskond saaks Lockheedi plaani järgi korraldada planeedi pinnale ka ekspeditsioone, seda tänu spetsiaalsetele maanduritele. Pinnal oleks võimalik koguda andmeid ja võtta proove. Ettevõtte sõnul saaksid astronaudid viibida planeedil kuni kaks nädalat ja lennata seejärel orbiidile tagasi.

Olgugi, et Lockheed Martini idee tundub hetkel mõnevõrra ulmeline, on kõik nende plaanis välja toodud tehnoloogiad juba praegu olemas, muutes selle näiteks Muski ideest üksjagu realistlikumaks. Lockheed tahab saata oma jaama Marsile pärast seda, kui NASA saab valmis oma Deep Space Gateway kuujaama, mida saaks kasutada Marsi missioonide peatuspunktina. Deep Space Gateway peaks valmima kusagil järgmise 10 aasta jooksul.

