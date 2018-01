Samsung tõi maailmamessil ilmavalguse kätte hiigelsuure teleri

Televiisori diagonaal on koguni 146 tolli (396 cm). Selle ekraan on varustatud mikro-LED tehnoloogiaga, mida peetakse eriti sügavate mustade ja hästi esiletoodud erksate toonide tõttu suurepäraseks alternatiiviks OLED-tehnoloogiale.

Samsungi teatel on nii suure teleri kokkupanemisel kasutatud modulaarset tehnoloogiat, mis tähendab, et selle abil saab mooduleid kokku pannes luua ka väiksemaid ja tavapärase ekraanisuhtega ekraane.

Arvatakse, et selle televiisori tootmine on aga väga kallis ja seetõttu massitooteks see ei saa.

Samsung teatas, et võtab oma mobiilidele mõeldud virtuaalse assistendi Bixby kasutusele ka järgmise põlvkonna televiisorites. Seda kinnitas aasta lõpus Postimehele ka Samsungi Baltimaade juht Byunghee Choi.

Allikas: Samsung